Fatma Özden Özkişi dualarla

Yeni Asya Neşriyat'tan çıkan Hayat Tadında, Hoş Sohbetler, Ömrümün Gurub Vakti, Yaşarken Kaçamadıklarım ve Hey Gidi Günler Hey! adlı kitapların yazarı Fatma Özden Özkişi Hakkın rahmetine kavuştu.

Birkaç yıldır ağır bir rahatsızlık geçiren ve tedavisi devam ederken vefat eden Özkişi’nin cenazesi dün Fatih Camiinden dualarla kaldırıldı.

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