Fay hattında 110 ilçe

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem meydana gelen Gölyaka’nın, geçen yıl sıraladıkları fay hattı üzerinde yer alan 110 ilçe arasında yer aldığına dikkat çekti.

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Özmen'den Düzce'deki deprem hakkında açıklamalar Bu açıklama, ‘fay hattı üzerindeki 110 ilçe hangileri?’ sorusunu gündeme getirdi. Türkiye Diri Fay Haritası verilerine göre, Türkiye’de yapıları doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe var. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan haritalara göre, fay hatları üzerindeki 110 ilçe şöyle: ADIYAMAN: Gölbaşı, AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı, ANKARA: Şereflikoçhisar, ANTALYA: Demre, AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, BALIKESİR: Gönen, Manyas, BATMAN: Kozluk, BİNGÖL: Karlıova, Yedisu, BOLU: Gerede, Yeniçağa, BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa, ÇANAKKALE: Çan, Yenice, ÇORUM: Lâçin, DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz, DİYARBAKIR: Lice, DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, ELAZIĞ: Palu, Sivrice, ERZİNCAN: Üzümlü, ESKİŞEHİR: İnönü GAZİANTEP: İslahiye, HAKKARİ: Şemdinli, HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas, ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu, İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu, KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar, KIRIKKALE: Keskin, KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur, KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe, KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın, KÜTAHYA: Gediz, Simav, MALATYA: Akçadağ, MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu, MERSİN: Çamlıyayla, Mut, MUĞLA: Menteşe, Milas, MUŞ: Korkut, Varto, NİĞDE: Altunhisar, Bor, OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale, SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Ş.URFA: Bozova, SİİRT: Eruh, ŞIRNAK: Beytüşşebap SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli, TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye, VAN: Çaldıran, Özalp, YALOVA: Altınova, Çınarcık



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