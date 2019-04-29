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29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Fitre bedeli açlık sınırını gündeme taşıdı

29 Nisan 2019, Pazartesi 17:51
Asgari ücret 2020 lira olduğu halde Diyanet’in 23 lira olarak belirlediği fitre miktarı, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafının ve açlık sınırının 2760 lira olduğunu ortaya koydu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk lirası olduğunu söyledi. Diyanetin 23 lira olarak belirlediği fitre miktarı 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masrafını 2760 lira olduğunu ortaya koydu. “Asgari” düzeyde beslenme için gerekli olan 2760 liranın üzerine kira, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçların faturaları da eklenince Türkiye’deki yoksulluk sınırının hükümetin açıkladığı rakamlarla birbirini tutmadığı görüldü. Her bir faturanın ortalama 100 lira olduğu düşünüldüğünde “Asgari” düzeyde beslenme için harcanan miktara 300 lira daha ekleniyor, bütün bunlara Türkiye ortalaması baz alındığında 800 liralık kira bedeli de eklenince 4 kişilik bir ailenin hiçbir sosyal etkinliğe katılmadan hayatını devam ettirmesi için, 3860 liraya ihtiyacı olduğu görülüyor. Bu hesaba okul ve yol masrafları da eklenince, Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin “asgari” düzeyde hayatının devam ettirmesi için haneye girmesi gereken tutar daha da artıyor.

16 yılda yüzde 460 arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ), Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2,107 liraya yükselerek mevcut net asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı 6,863 liraya yükseldi. Türk-İş’e göre gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6,862.82 lira. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Mart 2019 Dönem Raporu’na göre açlık sınırı 2 bin 20 lira olan asgari ücreti geçti. Raporda yoksulluk sınırı ise 7.079 lira olarak hesaplandı. BİSAM’ın hesaplamalarına 2019 Mart ayı itibariyle göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 68,21 TL, aylık 2.046 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17,88, yetişkin bir erkeğin 18.40, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19,04, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.89 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 79 TL oldu. 2003 yılı Mart ayında açlık sınırının 444 TL olduğu hatırlatılan raporda 2019 yılı Mart ayıyla kıyaslandığında 16 yıl içinde açlık sınırının tam yüzde 460 oranında artış gösterdiğinin altı çizildi. Haber Merkezi

Etiketler: diyanet, fitre
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