Gazeteci Yazar Bekir Coşkun vefat etti

Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Coşkun, akşam saatlerinde solunum durması sebebiyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hürriyet gazetesinin Ankara Bürosunda Demokrat Hanımlarla görüşen Hürriyet yazarı Bekir Coşkun, Demokrat Hanımları tanıdıktan sonra özellikle başörtüsü konusunda daha dikkatli yazılar yazacağını belirterek, “Sizler gibi başörtülülerin kendilerini demokrat olarak tanıtmaları bende şok etkisi yaptı. Din adına ortaya çıkmış bir partiye başörtülü olduğunuz halde oy vermediğinizi öğrenmekten de çok mutlu oldum. Bundan sonra önüme başörtüsüyle ilgili herhangi bir konu geldiğinde, sizin gibilerin de olacağını hatırlayarak ayırt edeceğim. Meselenin özünde daha dikkatli düşüneceğim” demişti.

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