Gazeteciler yargılanıyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) raporuna göre mayısta 37 gazeteci, 29 farklı davada hakim karşısına çıktı.

Bu suçlamalara delil gösterilen delillerin yüzde 26’sını gazetecilerin haber, fotoğraf ve makaleleri oluşturdu. Ayrıca sosyal medya paylaşımları da gazetecilere yöneltilen ‘terör’ suçlamalarına gösterilen deliller arasında yerini aldı. Diken’in haberine göre, Mayısta gazetecilerin yargılandığı ve karara bağlanan iki davada toplamda 29 ay 20 gün hapis cezası çıktı. Gazeteci Reyhan Çapan, Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 12 Temmuz 2015 tarihinde yayımlanan bir haber gerekçe gösterilerek ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçundan bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Haber Merkezi

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