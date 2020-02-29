'Gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki gerilimin ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Nebenzya, İdlib'de yaşanan gerilimi değerlendirdi. Batılı ülkelerin İdlib'deki durumu kullanarak Moskova ile Ankara'nın arasını açma çabalarına rağmen Astana formatına ihtiyacın devam ettiğini belirten Nebenzya, "Gerilim, partnerlerimizin buna yönelik kurnazca çağrıları değil, yalnızca Rus-Türk diyaloğu ile düşürülebilir" dedi.

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.