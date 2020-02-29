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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir'

29 Şubat 2020, Cumartesi 14:15
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki gerilimin ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Nebenzya, İdlib'de yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Batılı ülkelerin İdlib'deki durumu kullanarak Moskova ile Ankara'nın arasını açma çabalarına rağmen Astana formatına ihtiyacın devam ettiğini belirten Nebenzya, "Gerilim, partnerlerimizin buna yönelik kurnazca çağrıları değil, yalnızca Rus-Türk diyaloğu ile düşürülebilir" dedi.

Etiketler: gerilim, Türk, Rus, diyalog
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