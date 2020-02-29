'Gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'deki gerilimin ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Nebenzya, İdlib'de yaşanan gerilimi değerlendirdi.
Batılı ülkelerin İdlib'deki durumu kullanarak Moskova ile Ankara'nın arasını açma çabalarına rağmen Astana formatına ihtiyacın devam ettiğini belirten Nebenzya, "Gerilim, partnerlerimizin buna yönelik kurnazca çağrıları değil, yalnızca Rus-Türk diyaloğu ile düşürülebilir" dedi.