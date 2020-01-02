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2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Gönenli Mehmet Efendi dualarla yad edildi

02 Ocak 2020, Perşembe 01:43
2 OCAK 1991 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşan son devrin büyük İslam âlimlerinden Gönenli Mehmet Efendi’yi vefatının yıl dönümünde dualarla anıyoruz.

Bediüzzaman’ın “Kahraman Hoca” olarak iltifat ettiği Gönenli Mehmet Efendi, Müslümanların ruh dünyasına önemli katkılarda bulunmuş büyük bir âlimdi. Gönen’de doğan Mehmet Efendi, ilk mektep tahsilinden sonra İstanbul’a gönderildi. Fatih Camii Dersiamlarından ve Şehzade Camii Şeyhu’l-Kurrası Serezli Ahmed Şükrü Efendi’nin ders halkasına katıldı. Hocası Tophane’de Kılıç Ali Paşa Camii’nde Cuma vaizliği de yapmaktaydı.

Gönenli Mehmed Efendi, Üstad Bediüzzaman’ı merhum Ali Uçar’ın tesbitlerine göre ilk defa İstanbul’a tahsil için geldiği zaman (1920’ler) duymuş. Şöyle anlatıyor bunu; “Bizim eskiden edebiyat-ı Arabiye hocamız İhsan Bey vardı. O zata ‘Nasıl bir zattır?’ diye Üstadı sormuştum. ‘Vallahi kardeşim, benim anlayabildiğim kadarıyla bu zat İbnü’l-vakittir’ dedi. Allah şefaatine nail eylesin. Hayatımın kıymetli yâdigârı olarak saklıyorum onunla görüşebildiğim zamanları..”

“Said Nursî’yi büyük bir İslam âlimi olarak bilirim”

Daha sonra Denizli hapsinde bu iki hâdim-i Kur’ân bir araya gelmişlerdir. Gönenli’nin buraya gelmesine sebep çantasında Risale-i Nurlar’ın bulunmasıdır. Mahkeme’de gösterdiği cesaret-i medeniye Bediüzzaman’ın çok hoşuna gitmiş ve onun tarafından “Kahraman hoca” iltifatına mahzar olmuştur. Fatih Uğurlu beyin kendisiyle 1987’de yaptığı röportaja göre mahkemede hâkime şöyle diyor; “Hâkim bey! Ben Said Nursî’yi büyük bir İslâm âlimi olarak bilir, sever ve sayarım. Risalelerini okuyup istifade etmek için aldım ve çok da faydalandım. Daha önceleri sadece ismini, resmini ve eserlerini biliyordum. Şimdi burada kendisini de görmüş olmaktan dolayı fevkalâde bahtiyarım.” 1946’da hapisten çıkarak Dülgerzade Camii’nde göreve başladı. Binlerce hafız yetiştiren Gönenli Mehmet Efendi, 2 Ocak 1991 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu ve 3 Ocak 1991 tarihinde Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi. Allah rahmet eylesin.

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