"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

24 Nisan 2021, Cumartesi 11:24
14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak.

Tam kapanma olacak mı?

2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek.

Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak.

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Etiketler: Kabine Toplantısı
Okunma Sayısı: 317
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barajlar son 1 yılın en yüksek seviyesinde

    Myanmar'daki protestolarda ölü sayısı artıyor

    Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

    ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilecek

    Twitter'ın Türkiye'deki reklam yasağı kaldırıldı

    Doğu Kudüs'teki protestolarda 4 kişi gözaltına alındı

    Devlet kulağının üzerine yattı

    İstanbul’da sıcaklık 50 dereceyi bulacak

    Aşılı vak’aların sayısı artıyor

    Arakanlı Müslümanlardan özür diledi

    Kudüs olmadan mümkün değil

    Pandemi öncesine 2022 ikinci yarıda dönülür

    Gıda fiyatları uçuşta

    'Thodex'in kurucusunun bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu'

    'Ukrayna ve çevresindeki gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz'

    Rus Tarihçi, sözde Ermeni soykırımı iddialarını değerlendirdi: 'Kurgudan başka bir şey değil'

    'EURO 2020'nin ev sahipleri değişti

    Macron'a 'Fransa'da iç savaş çıkabilir' uyarısı!

    Türkiye’nin desteğini almak Mısır’ın menfaatine

    Yerli yatırımcı dolara döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden MİT'çilere: Beni cemaatlerin aleyhine asla konuşturamazsınız
    Ahmet BATTAL

    Hazretlerinin senatosu: CYİK
    Genel

    Devlet kulağının üzerine yattı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İktidarın “kalite ve kalifikasyon” eksikliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Büyük infilâk ve yıkılan surlar” nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da “kırk bin dil” ile duâ etmek
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa çağrı
    Mehmet ÇETİN

    Mustafa Sabri’nin Bediüzzaman’dan istediği şey

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.