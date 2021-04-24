Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

14 Nisan'da başlayan kısmi kapanma uygulamasının süresi yeni haftada bitiyor. Pazartesi günü gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Kabine'nin 3 yeni ismi ilk kez toplantıya katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi yine koronavirüs ile mücadele olacak. Tam kapanma olacak mı? 2 haftalık kısmi kapanma süresi yeni haftada doluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda bir sunum gerçekleştirecek. Kısmi kapanma sürecinin verileri analiz edilecek. Tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığına bakılacak. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde yeniden değerlendirme yapılacak. Ek tedbirler alınacak mı, yoksa tam kapanma mı olacak? Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Kabine üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

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