Gri pasaport tartışması sürüyor

Kocaeli Kandıra’daki gri pasaport iddialarına ilişkin tartışma sürüyor.

AKP’li Kandıra Belediyesi’nin ilçe sınırları içinde olmayan bir spor kulübünden 39 kişiyi yurt dışına gönderdiğini belirterek, geçen günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, gri pasaportla yurtdışına çıkmanın artık bir sektör haline geldiğini söyledi. Antrenör Fikret Dikmen ise yurt dışına giden bütün sporcuların geri döndüğünü, gerekli bütün belgeleri İçişleri Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği ile paylaştıklarını söyleyerek iddiaları reddetti. Tahsin Tarhan’ın iddiaları, Kandıra Belediyesi’nin 2 Kasım 2020 tarihli meclis oturumu kararlarının tutanaklarına bakıldığında doğrulanıyor. Konuya ilişkin Gazete Duvar’ın konuştuğu Tarhan, iddia kaynağı olarak kafile için pasaportları hazırlayan kişileri işaret ederek, bu kişilerden ülkeye dönmeyen sporcular olduğunu öğrendiğini anlattı.

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