Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Ocak ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Sevim “Kanal İstanbul’u konuşuyoruz bir süredir. Oysaki uzmanlar uyarıyor. Bu kanal çevreye zarar verecek. Su kaynakları zarar görecek. Beka diye yeri göğü inleten, kendinden başka herkesi gayri millî ilân eden iktidar, kanal marifetiyle Trakya’nın askerîsavunmasını zaafa düşürecek. O bölgeye kurulacak ve şimdilik 500 bin kişi ile ifade edilen şehir, İstanbul’un keşmekeşini daha da arttıracak. Geçtiğimiz günlerde Manisa sallandı. Cuma akşamı Elazığ ve Malatya. Can kayıplarımız var. Allah kendilerine rahmet etsin. İstanbul da sallanmaya devam ediyor. Ancak yetkililer maalesef sadece durumu idare ediyor. Oysaki uzmanlar uyarıyor, bugün şiddetli bir depremde 242 bin bina orta ve üstü hasar görecek. 8 ilçede kanalizasyonlar çökecek, içme suyu hatları hasar görecek. 25 milyon ton enkaz oluşacak. Yolların yüzde 30’u kapanacak. 120 milyarlık bir ekonomik hasar meydana gelecek. Her iki kişiden birisine acil durum yiyecek ve su yardımı gerekecek. 1 milyon 300 bin kişi 1 ila 3 hafta çadır kentlerde yaşamak zorunda kalacak. Gündem kanal değil deprem olmalı.”