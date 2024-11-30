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30 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Güngören'de çöken binanın enkazında kalan işçiye henüz ulaşılamadı

30 Kasım 2024, Cumartesi 14:32
Güngören'de yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöken binanın enkazında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiye henüz ulaşılamadı.

Yaklaşık 19 saattir süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altında kalan işçinin yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökmede 2 işçi enkaz altında kalmıştı.

Arama kurtarma ekiplerince enkaz altında kalan işçilerden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılmış, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

AA

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