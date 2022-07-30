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30 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Güngören saldırısının faili terörist Nüsret Tebiş, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

30 Temmuz 2022, Cumartesi 10:59
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul'un Güngören ilçesinde 2008'de düzenlenen bombalı eylemin faillerinden terör örgütü PKK mensubu Rüstem kod adlı terörist Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın 27 Temmuz 2008'de Güngören'de gerçekleştirdiği, 18 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Tebiş'in Suriye'ye geçtiğini belirledi.

MİT, Tebiş'in Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Terörist Tebiş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 1258 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ve firari sanık olarak aranan Tebiş'in, örgüte 1995'te Siirt'in Baykan ilçesinden katıldığı, daha sonra Demokratik Halk Partisinin (DEHAP) İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında görev yaptığı, bu dönemde PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören saldırısının ardından Irak'ın kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

Olay

PKK'lı teröristler, İstanbul'un Güngören ilçesinde 27 Temmuz 2008'de bombalı saldırı düzenlemişti. Medrese Caddesi'nde ilk bombanın patlatılmasının ardından olay yerindekilere yardım etmek üzere kalabalık toplandığı sırada çöp kutusuna bırakılan ikinci bomba infilak ettirilmişti. İki bombanın 10 dakika arayla patlaması sonucu 5'i çocuk 18 kişi ölmüş, 154 kişi yaralanmıştı.

AA

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