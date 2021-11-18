Güvenlik soruşturmasına mülâkat kılıfı

Anayasa Mahkemesi kamuya geçişlerde engel olan güvenlik soruşturması kararını iptal etti ancak ilgili bakanlıklar güvenlik soruşturmasının yerine mülakat sistemiyle adayları eliyor.

Özellikle Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yeterli puanı almasına rağmen mülakat aşamasında elenen birçok öğretmen adayı bulunuyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Millî Eğitim Bakanlığı’na, “Haklarında soruşturma olan adayların mülakatta elendiği doğru mu?” sorusunu sordu. MEB, bu soruya cevap vermezken öğretmenlerin atama şartlarını anlattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mülakat sistemiyle ilgili de kendilerine herhangi bir şikâyetin gelmediğini belirtti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Gergerlioğlu ise önergeye verilen yanıta tepki göstererek, “Bize bu haksızlığın neden yapıldığını anlatsınlar” dedi. Haber Merkezi

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