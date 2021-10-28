Hak kullanımı istisna oldu

TİHV Başkanı Metin Bakkalcı, Türkiye’de hak ihlallerinin bir kurala dönüştüğünü söyleyerek “Bu hakların kullanımının bir istisnaya dönüştüğü bir ortamdayız. Çok üzgünüz” dedi.

Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklere yönelik uluslar arası yükümlülüklerine uymadığı tartışmaları devam ederken Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) son bulguları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve benzeri anlaşmalara rağmen ülkede hak ihlâllerinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. TİHV’ye göre 2015-2019 arasında ifade hürriyetine yönelik 2 bin 779 ihlâl olayı gerçekleşti. 2015’ten bu yana ise 4 bin 543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakıfa başvurdu. Vakıf, Türkiye’de son 5 yılda ifade ve medya hürriyeti ihlâllerini ortaya koyan “Eleştiriyi Susturmak” raporunu açıkladı.

İhlaller kurala dönüştü

DW Türkçe’ye rapordaki verileri değerlendiren Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı, Türkiye’de hak ihlâllerinin bir kurala dönüştüğü görüşünde. “Bu hakların kullanımının bir istisnaya dönüştüğü bir ortamdayız. Çok üzgünüz” diyen Bakkalcı, sözlerini “Hatta hatta mesele insan hakları ihlâllerinin bir kurala dönüşmesinin ötesinde Türkiye’de ne yazık ki insan haklarına dayalı bir rejim fikriyatı terk ediliyor. En önemlisi bu” diye sürdürdü. Metin Bakkalcı’ya göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan çatışma ortamı ve OHAL süreçleriyle birlikte bütün insan hakları kategorilerinde gerileme yaşanırken işkence sorunu da derinleşti.

4 bin 543 kötü muamele başvurusu

Vakfın dün açıkladığı son veriler, taraf olunan uluslar arası sözleşmelere rağmen Türkiye’de işkence ve kötü muamelenin sürdüğünü ortaya koydu. Verilere göre 2015’ten bu yana 4 bin 543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakıfa başvururken, bu yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı 748 oldu. TİHV’e 2020 yılında başvuran ve Türkiye’de işkence gören 562 kişinin 507’si siyasi düşünce, kimlik veya eylemleri sebebiyle gözaltına alındıklarını belirtti. İşkence sebebiyle TİHV’e başvuran her 4 kişiden birinin halen öğrenci olması dikkat çekti. İşkenceye maruz kalanlar içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde doğanların oranı yüzde 62,6 oldu.

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