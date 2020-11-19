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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi

19 Kasım 2020, Perşembe
5 ciltlik “Ahirzaman Tarihi” setinin yazarı Latif Salihoğlu, “Yakın tarihimizi hem kronolojik olarak, hem de hiçbir tesir altında kalmaksızın yazan, neşreden bir örnek henüz yok. Biz bu boşluğu doldurmaya gayret ettik” dedi.

Yeni Asya Medya Grup İzmit Temsilciliği tarafından on-line olarak organize edilen “Yazarlarla Sohbet” programının geçen haftaki konuğu tarihçi-yazar M. Latif Salihoğlu.

Son iki yüz yılın gelişmelerini içine alan 5 ciltlik “Ahirzaman Tarihi” setinin yazarı Salihoğlu ile yapılan bir saati aşkın sohbetin ana konusu da, yine bu minvalde olup daha çok yakın tarihin hadiseleri üzerinde duruldu. Bilhassa olayların arka planında alaca karanlıkta kalan mevzular üzerindeki perdelerin aralanmasına çalışıldı.

İştirakçilerin çeşitli konularla ilgili sorularını da cevaplandıran Salihoğlu, özetle şunları anlattı:

Resmî tarih, daha çok keyfî veya konjonktürel şartlara yahut maslahata göre yazıldığından, hakikati olduğu yansıtmaktan uzaktır. Şahıslar ve savaşları merkeze koyan tarihçilik, ya aşırı muhabbet, ya da aşırı adavet üzere gidiyor. Keza, ya korku ve baskı altında yazılıyor, ya da övgü ve yalakalık ile tarihçilik yapılıyor. İkisi de yanlış bunların. Bu sebeple, alternatif tarih arayışları kaçınılmaz oluyor.

Alternatif tarih çalışmaları ise, şimdiye kadar genelde parça bölük şekilde yapıla geldi. Derli-toplu bir tarih kitabı henüz yok. Biz bu boşluğu doldurmaya gayret ettik.

‘35 yıllık mesleki hayatımın meyvesi’

Ahirzaman Tarihi seti, adeta 35 yıllık meslekî hayatımın bir meyvesidir. Tamamının yayınlanmış olması, beni ziyadesiyle sevindirdi, memnun etti. 

Bu kitap serisi, kendi çapında aynı zamanda bir ilk sayılır. Zira, önümüzde yakın tarihimizi hem kronolojik olarak, hem de hiçbir tesir altında kalmaksızın yazan, neşreden bir örnek yok henüz. Bu çalışmanın ayırd edici bir vasfı da Risale-i Nur’daki bir kısım tarihî tahliller ışığında yazılmış olmasıdır.

Ortaya örnek bir çalışma koymak ve özellikle bir ihtiyacı karşılamak manasındaki hizmetlere imza atmak, insana büyük bir vicdanî huzur veriyor. Biz de o huzuru yaşıyoruz.

Beş ciltlik kitap setinde neler var?

19. asırdan itibaren yakın tarihimizin önemli dönüm noktalarının Risale-i Nur ışığında değerlendirildiği set, bizi âhirzamanın “dehşetli” olaylarıyla baş başa bırakıyor. Bu beş kitaplık seride:

1- OSMANLI MODERNLEŞMESİ: Batı karşısındaki gerilemenin telâfisi için yapılan yenilenme ve ıslahat hareketlerini,

2- OSMANLI DEMOKRASİSİ: Bediüzzaman’ın “Şeriat namına” alkışladığı Meşrûtiyetle gelen kısmî demokrasi ve hürriyet havasını,

3- ELVEDA OSMANLI: Altı asırlık Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilişini, Millî Mücadele ve İstiklâl Harbi yıllarını;

4- ADI CUMHURİYET: Çalkantılı yıllar sonrasında yüzünü Batıya dönen, “isim ve resimden ibaret” kalan Cumhuriyet idaresini ve tek parti dönemini;

5- DARBELİ DEMOKRASİ: Önü her on yılda bir darbelerle kesilen “demokrasi serüvenimiz” ve sancılı yılların arka planını bulacaksınız. 

Etiketler: hakikat, eser, Ahirzaman Tarihi
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