Hakkari'de kaçak ticaret yapan köylülere ateş açıldı: 14 yaşındaki çocuk öldü

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde yaşayan ve kaçak yollardan sınır ticareti yaparak geçimlerini sağlayan köylülere Irak Bölgesi’nden dönüş yolunda ateş açıldı.

Açılan ateşin hedefi olan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olay yerinde öldü. Bölge kaynaklarına göre olay perşembe günü 15.00 sıralarında yaşandı.

Olayı haber alan diğer köylüler hemen sınır hattına gitti.

Ekinci’nin cansız bedeni, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

“Ailenin sınırın öbür tarafında da mülkiyetleri var”

Yaşanan olay sonrası Vedat Ekinci’nin ailesi ile görüşen Diyarbakır Barosu avukatlarından Mürsel Ekici, Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Vedat’ın ailesi tarafından sınırın öbür tarafından un getirmek için gönderildiğini söyledi.

Vedat Ekinci’nin vurulduğu yerin tam sınır noktası olduğunu bilgisini paylaşan Ekici, Ekinci ailesinin sınırın öbür tarafında da mülkiyetlerinin olduğunu ifade etti.

Vedat’a yardım etmek için koşan bir arkadaşının da ayağını incittiğini dile getiren Ekici, “Vedat sınırın öbür tarafında değirmenden un alıp dönüyor. Dönüşte kimilerine göre uyarı ateşi yapılıyor ama Vedat duymuyor, kimilerine göre ise hiç uyarı yapılmıyor ve Vedat direk kurşunların hedefi oluyor. Ya usule uygun uyarı yapılmıyor ya da uyarı duyulmuyor” diye konuştu.

Valilik: Angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapıldı

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği de bir açıklama yaptı.

Vaililikten yapılan açıklamada sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve dur ihtarına uymayan kişilere angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapıldığı sırada seken bir mermi nedeniyle bir kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1 Ağustos günü kuzey Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından dur ihtarında bulunulmuştur. Ancak dur ihtarına uymayarak sınırımıza doğru kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği bir vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir.