Halk otobüsüne hâsılattan vergi

Özel halk otobüsü işletmecileri için vergilendirmede “hasılat esaslı kazanç tespiti” uygulaması devreye girecek. Hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama yöntemiyle yapanlar uygulamadan yararlanabilecek.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, “Uygulamaya geçiş isteğe bağlı olacak. Örneğin bir otobüs işletmecisinin bir yıl içindeki hasılatı 100 bin lira, harcamaları ve maliyetleri 70 bin liraysa, matrahı 30 bin lira üzerinden ödemesine gerek olmayacak. Getirilen sistemle hasılatı 100 bin lira olan mükellefin matrahı 10 bin lira üzerinden hesaplanacak” diye konuştu.

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