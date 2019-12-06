Halkbank dâvâsında “baskı” şikâyeti

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada Yargıç Richard Berman, Halkbank’ın özel ve sınırlı bir şekilde yargılanma talebini reddetti.

Yargıç Berman, Halkbank davasıyla ilgili Türk hükümetinin ABD’de çeşitli lobi güçlerini de kullanarak Amerikan yargı sistemine baskı yaptığını öne sürdü. amerikanınsesi.com sitesinin haberine göre, çok sayıda üçüncü şahsın Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank dâvâsıyla ilgili devreye sokulduğunu belirten Berman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in bu davalarla ilgili ABD’de kampanyalar yürüttüğünü kaydetti. Yargıç Berman Amerikan tarafında da Başkan Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, eski ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukassey’in dolaylı olarak bu davalara müdahil olduğunu belirtti.

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