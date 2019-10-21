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21 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Hamas'tan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

21 Ekim 2019, Pazartesi 12:37
Hamas areketi Sözcüsü Zuhri, Barış Pınarı Herakatı'na ilişkin, "Filistin ve Arap toplumları Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'nin kendi güvenliğini ve sınırlarını koruma hakkını destekliyoruz." dedi.

Ebu Zuhri, "Türkiye'nin kendi güvenliğini ve sınırlarını koruma hakkını destekliyoruz. Türkiye yönetimine, kardeş Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözettikleri konusunda güveniyoruz." diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin ise Ebu Zuhri, son siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sonuçlarından memnuniyet duyduklarını ve bu sonuçların Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

AA

Etiketler: hamas, barış pınarı harekatı
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