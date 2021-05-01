Hangisi doğru söylüyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinde sıkıntı yaşanacağını söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada aşı konusunda sıkıntı olmadığını söyledi.

DW’deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından, “Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeterli derecede var. Rusya’dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek” dedi.

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