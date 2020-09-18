"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

'Hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu'

18 Eylül 2020, Cuma 19:40
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, 1060 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 264 bin 805'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, vaka sayısı 299 bin 810, vefat sayısı 7 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 27 bin 628, ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu. 

Bakan Koca: Hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliğiyle mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 18 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de

    Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

    'Hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300 bin oldu'

    'Kademeli mesai'nin detayları belli oldu

    Macron problemlerin üzerine benzin döküyor

    'İstenmeyen mesajlar son bulacak'

    'Salgında mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız'

    Bakan açıkladı: Salda'nın 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir

    DSÖ: Afrika'da 41 bin sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray: 5 ülke daha İsrail'le normalleşmeyi düşünüyor

    Türkiye'nin 'esnaf' istatistikleri belli oldu

    MSB: 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

    Malatya - Hekimhan'da deprem

    Türkiye'de halk AB'yi istiyor
    📷

    Depodan müzeye dönüşen bir cezaevi

    Kalbini, kapını, alnını açık tut

    3 şehitten 3 öğüt

    Kur’ân yakılmasına sempati duyamam
    📷

    Haritalarla yıllar içinde değişen sınırlar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ne âlemde?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Mühürlü kalpler açılır mı?
    Misbah ERATİLLA

    Kirazlı Mescit 46 Numara
    Faruk ÇAKIR

    İspanya yaptı biz de yapalım!
    Ahmet BATTAL

    Birinci Avrupa müzakere istiyor
    Genel

    Kur’ân yakılmasına sempati duyamam
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz hangi manevî meslektensiniz?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hanımlar taifesi Risale-i Nur’la fıtraten alâkadârdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.