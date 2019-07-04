Hatay Milletvekili Tokdemir Bakana sordu: Mağdur üreticiye bir ödeme planınız var mı?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Tarım ve Orman Bakını Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Nisan ayında verileceği müjdelenen pamuk destekleme primlerinin Haziran ayında yüzde 70’nin verildiğini geriye kalan yüzde 30’un ne zaman verileceğini sordu.

Çiftçilerin ülke ekonomisine değerinin büyük olduğunu söyleyen Tokdemir, çiftçinin en önemli gelir desteği olan pamuk destekleme primlerinin “Nisan ayında ödenecek” diye Tarım Bakanı tarafından açıklandığını hatırlatarak, “Çiftçide buna güvenerek buna güvenerek borcunu yapılandırmıştı. Nisan ayında ödeneceği müjdelenen pamuk destekleri ancak haziran ayında yüzde70 olarak ödendi. Geriye kalan hiçbir sebep gösterilmeksizin kesildi” dedi. İsmet Tokdemir, soru önergesinde Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti; “Çiftçinin ön önemli gelir desteği olan pamuk destekleme primlerinin geriye kalan yüzde 30ne zaman ödenecek? Destekleme fiyatlarının yukarı çekilmesi gibi bir girişiminiz olacak mı? Geriye kalan bu yüzde 30’un akıbeti e olacak? Bununla ilgili mağdur üreticiye bir ödeme planı olacak mı?”

Ankara - Recep Gören