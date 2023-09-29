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29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Hedef tasarruf değil, bütçe açığını kapatmak

29 Eylül 2023, Cuma 09:27
Doktor öğretim üyesi Esat Daşdemir, “Kemer sıkma politikalarının amacı tasarruf yapmak değil, bütçeyi fonlamak” başlıklı bir yazı yazdı.

Politikyol’da yazan Daşdemir şunları söyledi: “Tasarruf politikaları konuşulurken önce bir sormak gerekir; kimler tasarruf edebiliyor? Neredeyse yarısı asgari ücret alan ücretli çalışanlar tasarruf edebiliyor mu? Bu insanlar zaten temel ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yapıyor. Bu insanların tüketimleri vergilendirildiğinde aslında tasarruf yapmaları sağlanmıyor, bu politikalar yalnızca yaşam standartlarını kötüleşmelerine neden olunuyor. Bakınız ucuz malların talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Gıda fiyatlarının tüketici fiyat endeksinden yüksek çıkmasının nedeni de tam olarak budur. (...) Hâl böyle olunca insanın aklına takılan bir soru geliyor; “bu politikalar tasarruf eğilimini artırmıyorsa neden yapılıyor?”. Kemer sıkma politikalarının altında yatan neden bütçe açıklarının finansmanını sağlamaktır.”

Haber Merkezi

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