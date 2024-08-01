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1 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

'Hiç vergi vermediler'

01 Ağustos 2024, Perşembe 10:14
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli altında Türkiye’deki sekiz önemli tünel, köprü ve otoyol projesini işleten şirketler, 2021-2023 yılları arasında toplamda 642 milyon 220 bin 867 TL vergi ödedi.

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Bu projeler arasında, Çanakkale Otoyol ve Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü işleten Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. ve ICA İçtaş Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş’nin üç yıllık dönemde hiç vergi ödemediği belirlendi.

BirGün’ün haberine göre Ankara-Niğde Otoyolu’nu işleten ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Avrasya Tüneli’ni işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’nin ise kazançlarına göre oldukça düşük oranlarda vergi ödedikleri iddia edildi. Özellikle, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş., 2 milyar 558 milyon 275 bin TL kazanca karşılık sadece 635 milyon 343 bin TL vergi öderken, ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. 29 milyon 900 bin TL kazanç üzerinden yalnızca 6 milyon 877 bin TL vergi ödedi.

Haber Merkezi

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