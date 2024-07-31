İktidarın vergi adaletine niyeti yok

iktidar oylarıyla meclisten geçen vergi paketinde, bütçe açığının çoğu sermaye kesimine tanınan vergi istisnalarından oluşuyor.

2.6 açık, 1.6 vergi muafiyeti - Samimiyet göremiyoruz

Prof. Dr. Aziz Konukman, “Çok kazanandan çok vergi alınması konusunda samimiyet göremiyoruz. AKP’nin karakteri gerçek anlamda vergi adaletini sağlamaya hazır değil” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “az kazanandan az, çok kazanandan çok alınması” hedefiyle savunduğu vergi paketi yasalaştı. Ancak kamuoyunda işçi ücretlerinde gerekli ayarlama yapılmadığı sürece adaletli bir vergilendirme sağlanamayacağı paylaşılan görüşlerden biri. Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına karşın vergi istisnası ve vergi affı niteliğindeki vergi kayıplarını önleyecek gerçekçi önlemler alınmadığı görüşünde. Servet beyannamesi ve nominal servet vergilendirmesi çalışması yapılmadan Türkiye’de vergi adaletinden söz edilemeyeceğini belirten Konukman, “Bakan Şimşek’in iddia ettiği gibi aslında vergi paketine de değil, tek maddelik düzenlemeyle sermaye kesimine tanınmış mevcut vergi istisnaları kaldırılırsa Türkiye’nin 2024 yılı bütçe açığını dahi azaltmak mümkündü. Sermaye kesimiyle ilgili yaklaşık 1,6 trilyon vergi istisnası kalemi olduğu görüyoruz. Oysa Türkiye’nin 2024 yılı için öngörülen bütçe açığı ise 2,6 trilyon civarında. Hesap aşikâr. Bu paket ölü doğmuştur” dedi.

Ciddi bir gelişme yok

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Konukman, yasalaşan vergi paketiyle adalet sağlanamayacağını vurgulayarak, nasıl bir yasal düzenleme yapılabileceğine ilişkin görüşlerini aktardı. Konukman, “AKP’nin ‘Orta Vadeli Program’ (OVP) metninde maliye politikası tedbirleri arasında ‘Etkinliğini yitirmiş vergi muafiyeti ve istisnaları tasfiye edilecek’ denilmişti. Bunun için böylesi vergi paketi düzenlemesi yapılmasına ihtiyaç da yok, tek maddelik yasal düzenlemeyle çözüm sağlayabiliriz” dedi. Konukman, “Örneğin; asgari ücreti vergilendirme dışı bırakmak, engelliler için otomobillerde vergi muafiyeti öngörmek gibi düzenlemeler elbette kalmalı. Bunlar sosyal devlet gereği. Ancak sermayeye yönelik istinaslarda sözde ihracata katkı verilmesi, istihdam edilecek nüfusu arttırması gibi şartlar olmasına rağmen bu 1,6 trilyonluk vergi muafiyeti karşılığında gerçekten ülke ekonomisine sermaye bu katkıyı sağlıyor mu? Makro ekonomik veriler bize buralarda ciddi bir gelişme olmadığını göstermiyor” diyor.

Ölü doğmuş bir paket

Şeffaf şekilde veriler paylaşılmadığı için sermayeye dönük vergi istisnaları sonucunda devletin ne elde ettiğinin açıklanmadığı görüşünü paylaşan Konukman, “Oysa bizim Türkiye olarak 2024 yılı sonunda 2,6 trilyon bütçe açığımız olacak iken bunu 1,6 trilyon vergi geliriyle azaltacak yöntem ortada. Ne kadar büyük rakam olduğu aşikâr. Buna var mısınız? Hayır yoklar” diyen Konukman, “AKP’nin sınıfsal karakteri böylesi gerçek anlamda vergi adaletini sağlamaya hazır değil. Bu nedenle ölü doğmuş bir paketten söz ediyoruz” dedi. Aziz Konukman, Türkiye’de adına “servet vergisi” yerine örneğin; “dayanışma vergisi” denilerek, Şimşek’in iddia ettiği gibi çok kazananları, zenginleri vergilendirmek üzere de ilave yasal düzenleme yapılabileceği görüşünde.

Haber Merkezi