Hukuk devletinde gerilediniz

CDU/CSU Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ile SPD Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, AKP’nin Berlin Temsilciliği tarafından internet üzerinden düzenlenen programda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Türkiye’nin Libya gibi konular nedeniyle AB üyesi Fransa ya da Yunanistan gibi ülkelerle ilişkilerinin kötüleşmesinin, Almanya’nın hareket alanını da daralttığına dikkat çeken Schmid, AB üyesi ülkelerde, Türkiye’deki iç siyasî gelişmelerden kaygı duyulduğuna vurgu yaptı. Schmid, Türkiye’nin yargı sistemine güveninin azaldığına dikkat çekerek, “Yargı bağımsızlığı, hukuk devleti, ifade özgürlüğü alanlarında ilerleme göremiyoruz, daha çok gerileme gözlemliyoruz” dedi. Bunun ekonomik işbirliğini de zora soktuğuna, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme potansiyelini de gölgelediğine vurgu yapan Schmid, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle Avrupalı partnerlerimiz arasında Türkiye konusundaki hissiyat gerçekten çok kötüleşti. AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Almanya’nın çok kısa bir süre içerisinde Türkiye ile AB ilişkilerinde iyileştirme sağlayabilmesi son derece güç olacak. Çünkü Avrupalı partnerlerimizin birçoğu Türkiye’deki iç siyasî gelişmelerden çok kaygılı.”