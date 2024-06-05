Prof. Dr Özgür Demirtaş, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki göstererek, “Hukuk devletinde siyasetçi suç işlemişse izlenecek yol bellidir. Bir Belediye Başkanı suç işlerse, hukuken suçu kesinleşince görevden uzaklaştırılır. Yerine, o belediyenin meclisi arasından biri mecliste başkanvekili seçilir ve seçilmiş irade göreve devam eder. O da suç işlerse süreç tekrar eder” dedi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, “Terör suçları en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak Terör ile ilgisi olduğu bilinen biri nasıl aday yapılır. Aday yapıldıysa nasıl terörle alakası olur? Bunlar basit sorularım... Kayyum atamak çözüm değil. Hukuk Devletinde hiçbir neden hukukun önüne geçemez. Çözüm Basit: Terör ile ilişkisi olan kişiler görevden alınır. Seçilmiş meclis yeni başkan seçerler. Bu arada Hükümet yetkililerinden kim bir terör örgütü üyesine seçime girme yetkisi vermişse o da yargılanır” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

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