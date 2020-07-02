Hukuk sisteminde yeni bir fişleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis başkanlığına sunulan “çoklu baro düzenlemesi” hakkında açıklamada bulundu.

AKP’nin adaleti taraf yapmak istediğine vurgu yapan Genel Başkan Uysal, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “İktidar, 18 yıldır teamül haline getirdiği üzere “böl parçala yönet” stratejisi ile, ya yeni ve mevcuda ikame kurumlar ihdas ederek ya da var olanı parçalayarak “hakim” olma anlayışını bir kez daha sergilemektedir. Adaletten taraf olmayan AKP İktidarı, atama kudreti ile yüksek yargıyı ve iddia makamını tasnif ederek tam manasıyla tekeline alamadığı hukuk sistemini, baroları bölerek tekeline almak istemektedir. İktidarın çoğunlukçu anlayışı burada da ayan beyan gün yüzüne çıkmıştır. Amaç, baroları bölüp ellerindeki her türlü yetkiyi sopa gibi kullanarak kendilerine yakın barolar ihdas etmek, “çok”a sahip olarak haklı/güçlü olmaktır. İlgili düzenleme, karşıtlıktan beslenen bir anlayışa katık olacaktır.”

Düzenleme derhal geri çekilmeli

“Baroları bölerek “benim barom” demelerine sebep olacak düzenleme bir düzen getirmekten öte; düzensizliği, tarafgirliği, kutuplaşmayı getirecektir” diyen Uysal, şu şekilde devam etti: “AKP iktidarında kişilerin, eğitimden başlayarak, siyasî görüşlerine göre tasnif edildiği bir gerçektir. Hangi okuldan mezun olduğunuz, hangi vakıf üniversitesinden diploma aldığınız, sosyal sorumluluk alanında dahi hangi STK’larda gönüllü olarak bulunduğunuz bu iktidar döneminde bir “fişleme” aracı haline gelmiştir. Bu düzenleme ile hukuk sisteminde de yeni bir “fişleme” yöntemi kurgulanmaktadır. “Çoklu baro” adı verilen açıkça “çok”u elde etmek gayesi ile de tasarlanmış bu teklif, aksak hukuk sistemimize onmaz darbeler vuracaktır. Buradan hareketle Demokrat Parti olarak ilgili düzenlemenin derhal geri çekilmesini, ayrıca anayasal haklarını kullanarak başkentlerine girmek isterken dövülen savunma makamı mensuplarının bir de bu şekilde dövülmesinin ve toplumsal huzurun çiğnenmesinin önüne geçilmesini talep ediyoruz.”

Ankara - Fatih Karagöz