Hukuk ve adaleti savunan tutumuyla öne çıktı

Ertuğrul Günay (TC 60. ve 61. Hükümetleri Kültür ve Turizm Bakanı)

İçinde bulunduğumuz günlerde 52. kuruluş yıl dönümünü idrak eden ‘Yeni Asya’, basın dünyamızda dinî değerleri önemseyen bir gazete olarak bilinmektedir.

Ancak, özellikle son yıllarda benzer duyarlılıkları taşıdığı varsayılan basın organlarının iktidarın uydusu olarak ilke ve değerlerinden vazgeçtiği, günlük siyasetin rüzgârına kapıldığı ortamda Yeni Asya, hukuka, adalete ve doğruya sahip çıkan ilkeli ve ahlâkî tutumuyla farklılaşmış ve bu alanda öne çıkmıştır.

Türkiye’nin hukuk devleti ve demokrasiden hızla uzaklaştığı bu dönemde bu tutumun önem ve değeri büyüktür ve çok anlamlıdır.

Bu nedenle, basın hayatı yarım yüzyılı aşan Yeni Asya Gazetesine, inanç ve ilkelerine bağlı olarak daha nice başarılı yayın yılları diliyor, gazetenize emek veren herkesi, teknik servislerde çalışanlarınızı, muhabir, yazar ve okurlarınızı sevgi ve saygıyla selâmlıyorum.”