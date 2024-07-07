Hukukî felâket

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin tarafından, sorumluların gerekli cezaları almaları için hukuk mücadelesi yürütmek amacıyla kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Kahramanmaraş’ta 6 şubat depreminde bin 400 kişinin vefat ettiği Ebrar Sitesi hakkında görülen davayla ilgili Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde açıklama yaptı.

Ebrar Sitesi Davası avukatlarından Mustafa Mert Doğan, depremin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen hiçbir kamu görevlisinin yargılanmamış olmasını bir hukuki felaket olarak nitelendirdi. Doğan, “Ebrar sitesinde yaşamını yitiren yurttaşlarımız ihmal, rant ve kar hırsıyla yaşamlarını yitirmişlerdir” dedi. İstanbul - Anka

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