Hulusi Akar: Soçi Mutabakatının arkasındayız

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Soçi Mutabakatının arkasındayız. Taraflar Soçi Mutabakatına uysun.

- Birliklerimizi sevk etmek, gerekirse zor kullanmak suretiyle ateşkesi sağlayacağız diyoruz, kim olursa olsun. Bu konuda kararlıyız.

- Rusya'nın bu konuda etkisini kullanması gerektiğini her toplantıda söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

- Rejimin saldırıları bir taraftan radikalleşmeyi, bir tarafından göçü hızlandırıyor. Bu devam ederse göç artacak. Bu durumda da bizim gelen bu misafirlerimizi ağırlamamız imkansız, bu Avrupa'ya, Amerika'ya da yansıyacak.

- Rusya ile görüşmelerimiz devam edecek. Soçi'yi esas alacağız.

- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.

- Bizim Rusya'ya karşı herhangi bir tavrımız söz konusu değil, tek hedefimiz rejim. Ateşkesi ihlal eden gruplardır.

- (Suriye hava sahasının Rusya'nın kontrolünde olması sorun teşkil edecek mi? sorusu) Rusya'nın bu konuda karışmamasıyla bu sorun aşılır.

- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor.