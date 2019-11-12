Hüseyin Filiz’i rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini sağlığında ziyaret edip 19 yaşında Risale-i Nur’lar tanışan, Nazilli’e Zübeyir Gündüzalp’le birlikte hizmet eden son şahit Hüseyin Filiz vefatının 9. yılında rahmetle anılıyor.

Hüseyin Filiz ağabey, 1938 senesinde Afyon’un Dinar İlçesinde dünyaya gelmiştir. 1957’de 19 yaşında iken, Nazilli’de değişik bir tarzda Risale-i Nurları tanışmıştır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini sağlığında ziyaret etmiş ve uzun yıllar Risâle-i Nur hizmetlerinde bulunmuştur. Yakın dostlarından Yahya Harmandaroğlu’ndan alınan bilgiye göre, 1963 senesinde Nazilli dershanesinde Zübeyir ağabeyle beraber kalmış. Zübeyir ağabeyi yakından tanır ve onunla beraber birçok hatıralar yaşamıştır.

Hizmet Rehberi hazırlanışına şahit olmuş

Nazilli’de “Hizmet Rehberi” kitabının ilk defa hazırlanışına şahit olmuştur. Hüseyin Filiz, “Ömer Özcan Ağabeyler Anlatıyor 3” kitabında geçen bir hatırasını şöyle anlatıyor: Herhâlde 80’li yıllarda olacak… Zübeyir Ağabey, “Hizmet Rehberi”ni beraber kaldığımız dershanede hazırladı. Hizmet Rehberi ilk defa Nazilli’de hazırlanmıştır. Malûm bu kitap Risale-i Nur Külliyatından derlemedir. Bir gün kitapları bana göstererek, “Bunu Külliyattan derleme yaparak hazırlıyoruz Hüseyin Kardeş” demişti. Dershanede yeni harflerle el yazısıyla yapraklar halinde yazıyordu. Her gün birkaç yaprak hazırlıyordu. En sonunda masaya koydu, tek tek sayfaları istif etti. Sonra onları İstanbul’a götürdü. Tab edildi İstanbul’da.” Mesleği berberlik olan Hüseyin Filiz 11 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir. Bu vesileyle Hüseyin ağabeyi vefatının 5. yılında rahmetle anıyoruz.

Yeni Asya - İstanbul