Hüsnü Bayram dua bekliyor

Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Talebelerinden Hüsnü Bayram korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı ve “entube” durumda tedavisine devam ediliyor.

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