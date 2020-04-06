İBB’de virüslü çalışan sayısı 161’e çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Covid-19 testi pozitif çıkan çalışan sayısının 161’e yükseldiğini duyurdu.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir.” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro seferlerinin Pazartesi gününden itibaren 21.00’de sona ereceğini, füniküler ve nostaljik tramvay seferlerinin durdurulacağını açıklamıştı. İstanbul - Yeni Asya

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