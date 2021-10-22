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22 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

İçler acısı halimiz AB raporunda

22 Ekim 2021, Cuma
DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AB’nin Türkiye Raporu ile ilgili, “Raporda adeta Türkiye’nin içler acısı halinin fotoğrafı çekiliyor” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun 2021 Türkiye raporunu değerlendiren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Avrupa Komisyonu’nun 2021 Türkiye raporu ülkemizin demokrasi, temel haklar ve hukuk devleti sorunlarını gözler önüne seriyor” dedi. Hükûmetin her zaman yaptığı gibi Avrupa Komisyonu Raporu’na kalıp ve ezber ifadelerle tepki gösterdiğini söyleyen Yeneroğlu, “Raporun içeriğini dikkate almayan, AB’yi dahil olmayı hedeflediğimiz bir birlik gibi görmeyen, tamamen raporu geçiştirme amacıyla verilmiş bir tepkiydi. Halbuki Türkiye’nin gelişmesini ve ilerlemesini sağlayacak her türlü nesnel ve somut nitelikteki tesbitler ve önerilerin dikkate alınması gerekir. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, hesap verebilir, şeffaf ve kurumsallaşabilmiş idari yapılar AB’nin bir dayatması değil, tüm dünyaca kabul görmüş gelişmişlik kriterleridir” diye konuştu. 

CiddÎ endişeler uyandırıyor

Mustafa Yeneroğlu şunları söyledi: “Raporda adeta Türkiye’nin içler acısı halinin fotoğrafı çekiliyor: Demokratik kurum ve mekanizmalar çalışmıyor. Denge ve denetleme araçları zayıflatılmış durumda. Meclis’te ikinci en fazla sandalyeye sahip muhalefet partisi hakkında kapatma dâvâsı açıldı ve bu partinin seçilmiş yerel idare yöneticileri görevden alındı. Cumhurbaşkanı ve hükûmet yargının bağımsızlığını sağlayacak adımlar atmıyor. Özellikle sulh ceza hâkimliklerinin mevcut yapılanması ve uygulamaları ciddi endişeler uyandırıyor.” 

OHAL etkisi halen sürdürülüyor  

OHAL 2018 Temmuz ayında resmen sona ermesine rağmen OHAL’in devamı niteliğindeki bazı hükümlerin uygulanmasına 1 yıl daha devam edilebilmesi için yasa çıkarıldığını hatırlatan Yeneroğlu, “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu halen görevini tamamlamadı. OHAL KHK’ları yasalaştırıldı ve OHAL etkisi halen sürdürülüyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda geriye gidiş devam ediyor. Gazeteci, yazar, hukukçular, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve kritik sesler ve görüşler hakkında tesis edilen işlemler insanları oto sansüre itiyor. İfade özgürlüğüne ilişkin iç hukuk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu değil” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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