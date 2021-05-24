'İddialar soruşturulmalıdır!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sedat Peker’in iddialarının soruşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sedat Peker’in iddialarına ilişkin, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan vahim iddialar hakkında maalesef, yetkililer ve ilgililer tarafından toplumun beklediği cevap ve adımlar hâlâ atılmamıştır. Bu tür ciddi iddialara karşı atılacak etkin adımlarla, haksız yere itham edilenlerin aklanarak itibarlarının zedelenmesinin önüne geçileceği gibi; suç işleyenlerin de adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması, toplumun adalete olan inancını da pekiştirecektir” dedi.

Venezuela’dan neler ithal edildi?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, Son bir yılda Venezuela’dan ithal edilen ürünler hangileridir ve bu ürünlerin çeşitlerine göre miktarları nedir?” diye sordu.

Venezuela’dan içinde beyaz peynirin de olduğu binlerce ton tarım ve gıda ürünü ithal etmek için karar çıkartıldığını hatırlatan Karaduman, şu soruları yöneltti: “Venezuela ile olan güncel ticaret hacmimiz toplamda ne kadardır? Bu hacmi oluşturan ticari ürünlerin oransal dağılımı nasıldır? Son bir yılda Venezuela’dan ithal edilen ürünler hangileridir ve bu ürünlerin çeşitlerine göre miktarları nedir? Son bir yılda Venezuela’dan ithal edilen beyaz peynir miktarı ne kadardır? İthal edilen peynirler hangi tarihlerde ülkemize giriş yapmıştır?”