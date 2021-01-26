İhtiyacımız hukuka bağlı bir iktidar

ARTI TV’de ekrana gelen “Çetele” programında ‘Türkiye’de hukuksuzluk’ konusu ele alındı.

Programda konuşan eski MAZLUMDER genel başkanı Ahmet Faruk Ünsal şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye inanılmaz bir hukuksuzluk karanlığı altında. Neden iktidar hukuk reformundan bahsetme ihtiyacı hissediyor? Türkiye’ye yatırım gelmiyor, ekonomi tepetaklak aşağıya inmiş, fakirlik katlanarak artıyor. Ne yapmak lazım? Hukuk garantisi getirmek lâzım sisteme. (…) Türkiye’deki mevcut karanlığı üreten şey, yasalardaki boşluktan kaynaklı reform ihtiyacı değil, yasaları uygulamak istemeyen bir siyasi iradenin varlığıdır. Peki, bu siyasal irade neden yasaları uygulamaz? Çünkü mevcut bütün iktidar pratiği mahkemeye konu olacağı için bence bir ontolojik imkânsızlık var. Bu siyasal kadronun bırakın reformu, mevcut mevzuatın sınırları içerisinde kalması bile mümkün değil. Çünkü iktidar o koltukta oturma imkânını hukuku çiğnemek suretiyle elde ettiği için asla ve asla hukuka dönmeyecektir. Sayıştay raporları dikkate alındığı an, mahkemeler talimatsız yargılamaya başladığında hukuk zırhıyla korunmayan iktidar üyelerinin hiçbirinin o mahkemelerde yakalarını kurtarmaları mümkün değil. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey, yasalara şu ya da bu şekilde uyacak bir siyasal kadronun ortaya çıkmasıdır.”