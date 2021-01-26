"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İhtiyacımız hukuka bağlı bir iktidar

26 Ocak 2021, Salı 23:00
ARTI TV’de ekrana gelen “Çetele” programında ‘Türkiye’de hukuksuzluk’ konusu ele alındı.

Programda konuşan eski MAZLUMDER genel başkanı Ahmet Faruk Ünsal şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye inanılmaz bir hukuksuzluk karanlığı altında. Neden iktidar hukuk reformundan bahsetme ihtiyacı hissediyor? Türkiye’ye yatırım gelmiyor, ekonomi tepetaklak aşağıya inmiş, fakirlik katlanarak artıyor. Ne yapmak lazım? Hukuk garantisi getirmek lâzım sisteme. (…) Türkiye’deki mevcut karanlığı üreten şey, yasalardaki boşluktan kaynaklı reform ihtiyacı değil, yasaları uygulamak istemeyen bir siyasi iradenin varlığıdır. Peki, bu siyasal irade neden yasaları uygulamaz? Çünkü mevcut bütün iktidar pratiği mahkemeye konu olacağı için bence bir ontolojik imkânsızlık var. Bu siyasal kadronun bırakın reformu, mevcut mevzuatın sınırları içerisinde kalması bile mümkün değil. Çünkü iktidar o koltukta oturma imkânını hukuku çiğnemek suretiyle elde ettiği için asla ve asla hukuka dönmeyecektir. Sayıştay raporları dikkate alındığı an, mahkemeler talimatsız yargılamaya başladığında hukuk zırhıyla korunmayan iktidar üyelerinin hiçbirinin o mahkemelerde yakalarını kurtarmaları mümkün değil. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey, yasalara şu ya da bu şekilde uyacak bir siyasal kadronun ortaya çıkmasıdır.”

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bıçak kemiğe dayandı

    TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

    Prof. Dr. Bahadır Erdem: Bu zihniyet teröristlere yarıyor

    Putin, Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti

    Alman mahkemesinden dikkat çeken sığınmacı kararı: Yunanistan'a sınır dışı edilemez

    İngiltere'deki ölü sayısı 100 bini geçti

    Dışişleri Bakanlığı: Riyad'daki füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    ABD'li milyarderler salgın sürecinde daha da zenginleşti

    Koca: 5-7 bin arasında seyreden vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

    Eskişehir'deki patlama sesinin sebebi belli oldu

    Esnafın halini birlikte görelim

    Bir aile daha Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı

    'Vaka sayısının düşmesi rehavete yol açmamalı'

    Yardım kampanyası başlatıldı: İdlib'deki siviller acil yardım bekliyor!

    Lefkoşa ve Girne'de tam kapanma kararı

    İtalya'da Conte ve hükümeti istifa etti

    İsrail ile Sudan karşılıklı büyükelçilik açılması konusunda anlaştı

    Ağır hasta sayısı 2 binin altına indi

    Meteoroloji'den Trakya'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Endonezya alarmda!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Siber vatan,” öyle mi?!!
    Ali FERŞADOĞLU

    Zulüm ve adaletsizlik susuzluğa sebep olacak!
    Ahmet BATTAL

    Tutun düşmesin, yaslanın yıkılmasın
    Cevher İLHAN

    “Yargı reformu” samimiyet(sizliğ)i…
    Süleyman KÖSMENE

    Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Köy Enstitüleri tarihin mezarlığına defnedildi
    Faruk ÇAKIR

    Yeni sayfa açılsın
    Genel

    Bıçak kemiğe dayandı
    Feyzullah ERGÜN

    Vitamin zengini: Kuşburnu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kasas Sûresi’nden mahremiyet dersleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.