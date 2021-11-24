İktidar erken seçime gitmek zorunda

Son seçim anketinde AKP ile MHP oylarının hızla eridiğini ortaya koyan PİAR Araştırma’ya göre Erdoğan ile Bahçeli, tıpkı 2018’de olduğu gibi yine erken seçime gitmek zorunda kalacak.

DW Türkçe’nin haberine göre, PİAR Araştırma’nın sahibi, kamuoyu araştırmacısı Kadir Atalay iktidarın muhalefeti seçime hazırlıksız yakalamak için bugün seçim çağrılarını reddettiğini öne sürüyor. “2018’de de seçim olmayacağını Erdoğan ile Bahçeli söylemişti. Ama Bahçeli birden seçimi tetiklemişti. Şimdi de aynı taktiği uyguluyorlar. 2022’de seçim olacak. Çünkü Erdoğan, tekrar aday olmak istiyor. Zira cumhurbaşkanı iki kere aday olabiliyor, üçüncü kere cumhurbaşkanlığı yapamıyor” diyen Atalay, “Ancak erken seçim olursa üçüncü kere aday olma şansı oluyor. Erdoğan, bu durumu dikkate alarak seçim hesabı yapıyor” ifadesini kullanıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.