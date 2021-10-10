'İktidarı pazar gezmeye dâvet ediyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Mersin’deki esnaf ziyareti ile ilgili olarak; “Pazarda her şey ateş pahası, meyve sebze el yakıyor. Halkın alım gücü bitmiş. Sarayda yaşayıp mangoyu kurutanları da pazar gezmeye davet ediyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Mersin’de; CHP’li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile birlikte Kadın Üretici Pazarı’nı ziyaret etti. Öztunç, şunları söyledi: “9 ayrı pazaryeri 800’e yakın kadınımız buradan ekmek kazanıyor. 800’e yakın kadınımız ürettiği her neyse işte takı ise takı, takım kıyafetse kıyafet. Ama sana daha çok gıda ağırlıklı. Zeytindir benim gördüğüm kadarıyla, domatestir, turşudur, peynirdir. Tüm bunları getiriyor burada pazara getiriyor. Mersinliler, Mezitlililer hem taze organik ürünleri satın alıp yiyorlar. Hem daha uygun fiyata alıyorlar hem de bu kadınlarımızın bütçelerine destek oluyorlar. Öztunç Mersin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bugün Mersin’de pazar esnafımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Pazar’da her şey ateş pahası, meyve sebze el yakıyor. Halkın alım gücü bitmiş. Saray’da yaşayıp mangoyu kurutulanları da pazar gezmeye dâvet ediyoruz.”

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.