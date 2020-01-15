İlk Müslüman Alman diplomat vefat etti

Almanya’da bir düşünür, bir bilim insanı ve birinci sınıf kişiliği ile İslâm’ın öncülerinden Murad Wilfried Hofmann uzun süren hastalığın ardından vefat etti.

1931’de Katolik bir ailenin çocuğu olarak Aschaffenburg’da dünyaya gelen ve 1980’de İslâmiyeti seçen 89 yaşındaki Murad Wilfried Hofmann, 33 yıl diplomat olarak çalıştı. En son Almanya’nın Fas ve Cezayir Büyükelçisi olarak görev yapan Hofmann’ın kültürler arası ve dini konularda çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor. Hofmann’ın vefatı Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki Müslümanlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı, taziye mesajları yayımlandı. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, taziye mesajında, Hofmann’ın ölümünün hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Mazyek, “Hofmann parlak bir düşünür, bir bilim insanı ve birinci sınıf bir kişilikti. O, birçok insan için büyük bir rol modeldi ve birçok insan nesiller boyunca ilham kaynağını kaybetti” ifadesini kullandı.

‘Kur’an bana en berrak yolu gösterdi’

Henüz görevinin başlarındayken ateşe olarak atandığı Cezayir ise onun için bir dönüm noktası oldu. Bağımsızlık mücadelesinin şiddetli ortamında Cezayir halkının nasıl bir zulme ve katliâma tabi tutulduğuna şahit olan Hofmann gözlemlerini şöyle aktarır, “Yaşanan inanılmaz acılara rağmen Cezayir halkının nasıl bir sabır ve metanete sahip olduğuna, Ramazan boyunca sürdürdükleri kuvvetli disipline, zafere olan güvenlerine ve sefaletin ortasında dahi süren insaniyetlerine şahit oldum” Bu gözlemi Hofmann’ı düşünmeye iter. Bunun kaynağının Cezayirliler’in inancı olduğu fikrine ulaştıktan sonra da bu insanların inancının özü olan Kur’ân’ı okumaya karar verir. Kendi deyimiyle her gün, durmaksızın okuyan Hofmann şu cümleleri söyler, “Kur’ân bana en berrak, en anlaşılır, en soyut en gelişkin Tanrı konseptini gösterdi. Kur’ân’ın ontolojik açıklamaları ve etik öğretileri oldukça makul olduğu için beni derinden etkiledi ve Hz. Muhammed’in (asm) peygamberlik vazifesinin otantikliğine dair ufacık bir şüphem dahi kalmadı. İnsan doğasını anlayan kişiler, Tanrı’dan insanoğluna Kur’ân formunda gelen ‘helâl ve haramların’ taşıdığı sonsuz bilgeliğin kıymetini anlamada başarısız olamazlar”

MURAD WİLFRİED Hofmann kimdir?

Hofmann, Katolik bir ailede dünyaya geldi. Oldukça iyi bir eğitim aldı, lisans öncesi eğitim için ABD’ye gitti ve akabinde Münih Üniversitesi’nde hukuk fakültesini tamamladı. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD’de, meşhur Harvard Üniversitesi’nde devam etti. 1983-1987 arası NATO’nun Brüksel’deki merkezinde direktörlük yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Carl Carstens’in elinden devlet madalyası aldı. Daha sonra 3 yıl Cezayir Büyükelçiliği, 4 yıl da Fas Büyükelçiliği görevini sürdürdü. Hofmann’ın “3. Binyılda Yükselen Din İslâm”, “Mekke’ye Yolculuk”, “İslâm: Gerçek Alternatif”, “Müslüman Bir Alman’ın Günlüğü”, “Kur’ân”, “İslâm” isimli eserleri Türkçe’ye çevrilmiş olarak mevcuttur. Hofmann ayrıca en bilinen Almanca Kur’ân çevirisinin de yeniden hazırlayıcısıdır.

