Ormanlar ranta mı kurban? - “O koltukta niye varsınız?”

Ardahan’ın oksijen deposu olarak bilinen Göle Köprülü ormanlarında kesilen ağaçlar halkın tepkisine yol açtı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde Köprülü ormanlarında Orman İşletmesi Müdürlüğü tarafından “orman gençleştirme ve seyreltme” gerekçesiyle ağaç kesimleri halkın tepkisini çekti. Bölgede yaşanan ağaç kesimine sert tepki gösteren civar sakinleri, ellerindeki video ve fotoğraf kayıtlarıyla yetkililere seslenerek bu uygulamanın bir “orman katliamına” dönüştüğünü, sadece yaşlı ve kurumuş ağaçların değil, geleceğin mirası olan çok sayıda genç ağacın da kesildiğini vurguladı. Vatandaşlar kesimlerin durdurulması için çağrıda bulunarak yetkililerden açıklama ve inceleme talep etti.

“O koltukta niye varsınız?”

Konuya ilişkin açıklama yapan STK Danışmanı Suat Özyıldırım, Ardahan milletvekillerine sert ifadelerle seslendi. Özyıldırım açıklamasında, “Bu memleket sizindir, bize aittir. Bu topraklarda yürüyen, bu havayı soluyan, bu coğrafyanın ekmeğini yiyen sizlersiniz. Bugün Ardahan’ın genç ağaçları, ormanları, geleceği katlediliyor. Çevre talan edilirken sormak istiyoruz: Eğer burnunuzun dibindeki bu katliamı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) dile getirmeyecek, bu talanı durdurmayacaksanız o koltuklarda niye varsınız?”

Özyıldırım, açıklamasında milletvekillerinin memleketlerine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ardahan -Yeni Asya