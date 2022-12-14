İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. AA

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