İmamoğlu: Ya Kanal, ya İstanbul!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kanal İstanbul projesine yönelik ÇED raporunun onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’nden çekiliyoruz. Protokolden çekildiğimizi iki bakanlığı da yazılı olarak bildirdik. Ben dua etmeye devam edeceğim. Bu projeyi savunanlara Allah akıl fikir versin” dedi.

İmamoğlu, göreve geldiği 23 Haziran’dan bu yana geçen altı aylık çalışma dönemiyle ilgili bir toplantı düzenledi.T24’ün haberine göre, İmamoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:”Kanal İstanbul kadar ciddi bir konunun gayriciddi bir şekilde ele alınmasına karşı çıkacağız. Bu kadar net. Ya Kanal, ya İstanbul! 2018 yılında İBB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında usule uygun olmayan şekilde imzalanan, imzalatılan işbirliği protokolünden çekiliyoruz. Kararımızı bugünden itibaren yazılı bir şekilde iki bakanlığa da iletildi. Protokol hukuksuzdur. Hukuksuz protokolü de sizlere açıklayacağız.Çıktığı günden beri bu süreci titizlikle takip ediyorum. Sorsan, 13 bin sayfalık rapor varmış, kaç tane bilim adamı varmış. Nerede yüzlerce bilim adamı? Bu projeyi savunanlara Allah akıl versin. Ocak’ın ilk haftasından Kanal İstanbul Çalıştayı’nı yapacağız.”

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