ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI İNSAN HAKLARI PLANI İÇİN YAPILAN YORUMLARIN ÖZETİ: SÖYLENENLERLE YAPILANLAR TAMAMEN TERS.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

18 YILDIR NİYE SÜRDÜRDÜNÜZ?

DP Genel Başkanı Uysal: “18 yıldır hak ihlali üreten bir hukuk düzenini niye sürdürdünüz? Amaç âdil bir yargı sistemi kurmaksa HSK’dan başlanırdı.”

DEVA Partisi-Yeneroğlu: “Bu iktidarın âcil ihtiyacı zihniyet reformu, Türkiye’nin acil ihtiyacı bu iktidardan kurtulmasıdır.”

28 ŞUBAT’IN HAYALETİ DOLAŞIYOR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Parlamento vesayet altında, vesayetçi olan da Erdoğan.”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Bugün Türkiye’nin üzerinde 28 Şubat’ın hayaleti dolaşıyor. Bu, MGK yerine sarayın koridorlarında yuvalanmış bir hayalet.”

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İnandırıcı bulunmadı

Muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı inandırıcı bulmadı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yargı reformu kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında açıklamada bulundu.

Uysal, “İnsan sormadan edemiyor; 18 yıldır bu kadar hukuksuzluk ve hak ihlâli üreten bir hukuk düzenini bilmenize rağmen niye sürdürdünüz?” diye sordu.

Uysal, “Temel problem; AKP’nin lâfzıyla beyan ettiklerinin ruhuna aykırı davranmasıdır. Anayasaya, hukuka, demokrasiye lâfzıyla inanması, ruhuyla inanmamasıdır! AKP’nin amacı işleyen bir demokrasi ve âdil bir yargı sistemi kurmak değil. Niyet böyle olsa, HSK’dan başlarlar, hukuksuzluk icad etmezler. Meseleye taktiksel bakıyorlar. ‘Acaba söylem üstünlüğü elde edebilir miyim, acaba yurtdışına ‘şirin’ görünebilir miyim’ telâşındalar!” dedi.

Önemli olan bunları hayata geçirmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin olarak, “Bunlar bütün uluslar arası sözleşmelerde, yasa ve anayasa metinlerinde olan şeyler. Önemli olan bunları hayata geçirmek. Bunların eylemi başka. Bugün ‘yargı bağımsızlığı’ diyorsunuz. Yargının bağımsız olmadığını herkes biliyor. “Parlamento vesayet altında, vesayetçi olan da Erdoğan, ‘eller iner kalkar, dokunulmazlıklar kalkar’ diyor. Oysa her bir milletvekili kendi vicdanına göre karar vermeli. Bu yüzden kâğıt üzerinde grup kararı bile alınmıyor. Söylediği ile yaptığı arasında 180 derece fark var. Dolayısıyla Erdoğan’ın söylediğinin hiçbir itibarı, hiçbir karşılığı yok. İnsan, günlük yaşamında bütün bu haksızlıklara tanık oluyor” yorumunu yaptı.

İYİ Parti Başkanı Akşener: 28 Şubat’ın hayaleti dolaşıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün, Türkiye’nin üzerinde 28 Şubat’ın hayaleti dolaşıyor. (...) Bu, irticacı yerine, beğenmediğine ‘terörist’ diyen bir hayalet. Bu, dünün mağdurlarını, bugünün mağrur muktedirleri yapan bir hayalet. Bu, dün şiirden hapis yatanlara, bugün milleti tweetten hapse attıran bir hayalet” dedi. Akşener, Erdoğan'ı eleştirerek, "Kendisi Anayasa’mızda ve mevzuatımızda, 58. hükûmetten itibaren birçok hükûmetin programında, hali hazırda var olan ancak uygulamaya bir türlü yanaşmadığı, hatta tam tersine yıllardır hunharca çiğnediği sayısız ilkeden bazılarını sırf dünyaya, muhtemelen Biden’a, şirin görünmek için keşfetmiş oldu!” diye konuştu.

Tek adam rejiminde mümkün değil

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “İnsan hakları reformu iktidar koalisyonunun başarılı bir iktidar olmadığının itirafıdır. Tek adam rejimi ne yaparsa yapsın, insan haklarını temin etmek ve güvence altına almak artık mümkün değildir. Hukukun üstünlüğü egemen kılınmadıkça yapılacak her düzenleme afakîolacaktır. Bu nedenle bu iktidarın âcil ihtiyacı zihniyet reformudur. Türkiye’nin de âcil ihtiyacı bu iktidardan kurtulmasıdır” dedi. Yeneroğlu, “Bugün sorunlar çözülmek isteniyorsa, iktidar derhal yargıdan el çekmelidir. HSK’nın yapısını tamamen değiştirip, üzerindeki baskıyı kaldırmalıdır. Hâkimlerin sürülmelerinin sonlandırılması, hakimlik teminatının kanunlaşması gerekir. Çoklu baro skandalından vazgeçilmeli, yargının tüm sacayakları serbest bırakılmalıdır. Her şeyden önce kanunlara uyulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Zihniyet değişmedikçe bir mana ifade etmiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde yaptığı haftalık basın toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" için "Siz kanunları yapabilirsiniz, uymadıktan sonra ne yarar. Bugün kanunlar var. Bazı hâkimler bile ‘Ben bu kanunlara uymuyorum’ diyor. ‘Bu anayasa hükmünü yok sayıyorum’ diyor. Ne yapıyorsunuz o konuda. Daha bunu yapmazken, yerine getirmezken; siz insan hakları ile ilgili istediğiniz düzenlemeleri yapın tavrınız, yaklaşımınız değişmedikçe kanunlar insanların önüne engel olarak çıkmıyor. Yanlışlıkları önlemiyor" diye konuştu. Karamollaoğlu, "Şimdi Meclis’te iktidar partisi adalet reformu diye birtakım teklifler getirecek. Çoğunluğu olduğu için de Meclis’te bunlar geçecek, ne değişecek? Zihniyet değişmeden sadece kanunları, nizamları, tüzükleri değiştirmek bir mana ifade etmiyor. Esas mesele yaklaşımda, zihniyette, iş tutuşta" ifadelerini kullandı.

Hukukçular da plana kuşkuyla yaklaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı değerlendiren hukukçulara göre cumhurbaşkanının yetkileri tırpanlanmadığı sürece insan haklarının güvence altına alınması mümkün değil.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Anayasaya rağmen anayasayı ihlal eden, sistematik biçimde insan hakkı ihlali yapan hükümetin insan hakları eylem planı açıklaması anlamsızdır. Eleştiren, düşünen, konuşan herkesi tehdit eden, onları terörist diye damgalayan siyasî iktidar söylemini değiştirmediği sürece inandırıcılığı olmayacaktır. Dahası Türkiye’de yeni ihlâller ortaya çıkacaktır” diyor.

İdare hukukçusu Prof. Metin Günday “Sanki bu ülkeyi sayın cumhurbaşkanımız 2002’den 2021’e kadar yönetmemiş. Sanki başka bir iktidar var ülkede 19 yıldır. İktidar ülkedeki özgürlerin canına okumuş da Erdoğan da muhalefet lideri gibi o iktidara artık kendine gelmesi gerektiğini söylüyor. Ama kendini muhalefet lideri zanneden Erdoğan da bilmeli ki; o bahsettiği hak ve özgürlüklerin zerresi kalmadı ülkede” sözleriyle aktarıyor.

Partili cumhurbaşkanı hukuk düzenini sakatlıyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Kamu hukukçusu Prof. Levent Köker, “Hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını kendisi için bağlayıcı bulmuyor. Şimdi bu plan Türkiye’de hukukun uygulanacağını göstermiyor. Plan, Türkiye’yi oyalamak için, Avrupa ve Amerika’ya da –bize çok yüklenmeyin- mesajı vermek için açıklandı. İçinden reform çıkmaz.” Ankara Barosu’ndan Avukat Doğan Erkan, “Partili cumhurbaşkanlığı tüm hukuk düzenini sakatlıyor. Onlarca yargılama makamına dönük de facto yetki, bir siyasî parti genel başkanınca kullanılıyor. Anayasa Mahkemesi üyelerini siyasî parti başkanı atıyor. O Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla nasıl yargılayacak kendisini atayan siyasileri? Bunlar olmadan yargı reformu olmaz” eleştirisini getiriyor.