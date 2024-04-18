İncirlik’teki üssün ismi değişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik öneme sahip üslerinden biri olan İncirlik Üssü’nde yapılan önemli bir değişiklik duyuruldu.

Toplantıda terörle mücadeleden, İncirlik Üssü’yle ilgili alınan yeni kararlara kadar çeşitli konular ele alındı. Yapılan açıklamaya göre, 10. Tanker Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü), Ana Jet Üs Komutanlığı’na dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı, bu kararın Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını belirtti. Değişiklik sonrasında İncirlik’e F-16 filosunun konuşlandırılacağı da açıklandı. AA

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