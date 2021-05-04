"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

04 Mayıs 2021, Salı 21:00
Eylem Planı'ndaki faaliyetlerden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşların, uygulamaya ilişkin sonuç raporlarını hazırlayarak 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığına göndermesi ve raporların kurulun onayına sunulması öngörülüyor.

Adalet sözü tutulsun

 

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları Eylem Planı uygulama süreciyle ilgili bakanlık bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından "İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu" başlıklı iç genelge yayımlanarak bakanlık bünyesindeki ilgili birimlere gönderildi.

Genelgede, "Özgür Birey, Güçlü Toplum, Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonu doğrultusunda, insan hakları standartlarını yükseltmek için temel politika belgesi olarak açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması, izlenmesi, raporlama ve değerlendirme sürecinin tüm kurumların katılımı ve desteğiyle iş birliği içinde yürütülmesi için 30 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandığı hatırlatıldı.

Eylem Planında yer alan her faaliyetin sorumlu kurumları ile kısa (1-3 ay), orta (6 ay-1 yıl) uzun (2 yıl) ve niteliği gereği sürekli vadelerin öngörüldüğü uygulama takviminin, Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer aldığı aktarılan genelgede, sürecin etkin şekilde uygulanması, izlenmesi ve şeffaf bir anlayışla yürütülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Genelgede, tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, sekreteryası Adalet Bakanlığınca yürütülecek İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Türkiye'nin, eylem planıyla bir yandan demokrasisini güçlendirme ve hukuk devleti ilkesine bağlılığına vurgu yaptığı, diğer yandan insan haklarına ilişkin bütün güvenceler ve koruma mekanizmalarının geliştirilmesine önem verdiği aktarılan genelgede, eylem planında 11 temel ilke altında 9 amaç, 59 hedef ve 393 faaliyet öngörüldüğü, bu faaliyetlerden 251'inin Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile Türkiye Adalet Akademisinin sorumluluğunda bulunduğunu vurgulandı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi tek başına yeterli olmayıp, planlanan faaliyetlerin belirlenen sürelerde hayata geçirilmesi, iyi bir koordinasyon ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına bağlıdır. Bu bakımdan, Eylem Planında öngörülen bu faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve uygulama takviminde belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için bu kapsamdaki çalışmaları koordine ve takip etmek üzere İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmuştur."

Uygulama sonuçları dört ayda bir Adalet Bakanlığına iletilecek

Öte yandan Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulayıcıları olan tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlara eylem planını izleme, raporlama ve değerlendirme sürecine ilişkin yazı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 16 bakanlık ile 16 kurum, kurul ve kuruluşa İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi ile birlikte gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde eylem planındaki faaliyetlerden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak uygulamaya ilişkin sonuç raporlarının 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığına gönderilmesi istendi.

Yazıda, bu raporlar ve hazırlanacak yıllık uygulama raporunun İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun onayına sunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.

AA

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gelişme özgür basınla mümkün

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

    İntiharları önlemek için planınız var mı?

    Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

    İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin’e karşı

    Patates zam şampiyonu

    Müteahhitlere 2.15 milyar daha

    Küresel salgında son durum

    İDSB: En yüksek sesle ifade ediyoruz ki Kudüs Müslümandır ve öyle kalacaktır

    Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak

    İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

    Türkiye'de son 24 saat

    Bakanlıktan pazar yerlerine ilişkin yeni genelge

    Çay kazanını parçaladı

    Karadeniz’de rant talanına son verilsin

    Türkiye’de eleştiri tehdit sayılıyor

    Camilerde itikâf gözaltıları

    Pakistan’dan İslamofobi ile mücadele çağrısı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Açılma, 6-8 haftalık bir sürece yayılmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yıl sonra geldiğimiz yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
    Ahmet BATTAL

    Muhalife itikâf neden yasak
    Cevher İLHAN

    “Dinî programlar”da da siyasî propaganda
    Süleyman KÖSMENE

    Aşı orucu bozar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İslâm korkusunu yaymayın
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Emanetin emin ellerde Kutlular Ağabey
    Genel

    İntiharları önlemek için planınız var mı?
    Raşit YÜCEL

    Okçular Tepesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.