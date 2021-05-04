Adalet sözü tutulsun

Bir süreden beri adaletin daha hızlı ve âdil tecellisini temin etmek için yeni adımlar atılacağı ilân edilmişti.

Yapılan bilgilendirmeye göre “İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi” Adalet Bakanlığı internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış.

Açıklamaya göre eylem planında “Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye” vizyonu doğrultusunda insan hakları standartlarını yükseltmek amaçlanıyormuş.

İyi yönde atılacak her adım desteklenir ve desteklenmelidir. Ancak yapılacakların vaat edilmesi yetmiyor. Mutlaka bu vaadlerin ‘daha iyiye doğru’ olması ve uygulanması icap eder. Bundan önce de ‘çok güzel vaadler’ sıralandı, ama bunların çoğu uygulanmadı. Bu defa uygulanmasını diliyor ve hak, hukuk ve adalet yolundan başka millete faydalı bir yol almadığını tekrarlamak istiyoruz.

9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takviminde hayata geçmesi halinde milletin istifade edeceği çok başlık var.

Bir kısmını özetlemek faydalı olur:

Bir aylık hedefler: Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileri ile bütün görüşmeleri “açık görüş” şeklinde yapılacak.

Üç aylık hedefler: İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek. Çocuklar hakkındaki dâvâlar ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak görülecek. Hâkim ve savcıların terfi sistemleri objektif performans kriterleri doğrultusunda yeniden belirlenecek. Kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek.

Altı aylık hedefler: Hâkim ve savcılar için coğrafi teminat sağlanacak. Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilecek. Yargı mensuplarına sürekli ve zorunlu eğitim getirilecek. Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması yükseltilecek. Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası sağlanacak. İnsan hakları dersi, hukuk fakültelerinde zorunlu hale getirilecek. Adliyelerde “Halkla İlişkiler Büroları” oluşturulacak.

Şeffaflığın arttırılması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi güncellenecek. Yargıda belirli ünvanlı görevler için asgarî kıdem şartı getirilecek.

Bir yıllık hedefler: İşkence iddiasına dair disiplin suçlarında zamanaşımı kaldırılacak. Bireysel başvuru sisteminin etkinliği arttırılacak. Siyasî partiler ve seçim mevzuatı gözden geçirilecek. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun yapısı gözden geçirilecek ve BM akreditasyonu alması sağlanacak. Türkiye Adalet Akademisi yeniden yapılandırılacak.

Kamu İhale Mevzuatı gözden geçirilecek. İfade hürriyetine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. İki yıllık hedefler: Toplanma hürriyetine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi beş yıla çıkartılacak.

Süreklilik hedefi: Ceza infaz kurumlarında kampus kütüphaneleri kurulacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla periyodik görüşmeler yapılması sağlanacak. Mülki idare amirleri ve kamu yöneticilerine insan hakları eğitimi verilecek. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde insan hakları dersleri yaygınlaştırılacak. (https://basin.adalet.gov.tr, erişim: 30 Nisan 2021)

Dikkat edilirse sıralanan bazı maddeler için “Bu güne kadar niçin yapılmadı?” sorusu sorulabilir. Bazı maddeler için ‘para’ icap etse de, bazıları parasız; sadece ‘siyasî irade’ ile yapılabilecek işler. Her ne ise; hak, hukuk ve adalet yolunun gecikmeden açılmasını dileyelim ve böyle yapmanın millet menfaatine olduğunu bir defa daha hatırlatalım.