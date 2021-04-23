İnsan kaçakçılığı iddialarının boyutu büyüyor

Alman medyasında da yer alan iddialara göre, yüzlerce kişi ellerindeki gri pasaportlarla Türkiye’den Almanya’ya gelerek, daha sonra ortadan kayboldu ya da ilticada bulundu.

Gri pasaportla Türkiye’den Bulgaristan’a girenler, daha sonra normal şartlar altında Almanya sınırında bir daha kontrol edilmiyor. Gri pasaportların en azından 5 bin Euro karşılığında temin edildiğini iddia eden Sol Parti’den Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut, “AK Parti’li bazı belediyelerin sistematik olarak organize edilen insan kaçakçılığı ile ilişkili” olduğunu öne sürerek, Federal Hükümet’e soru önergesi verdi. Federal hükümetin cevabıysa Alman yetkililerin iddiaları kısmen doğruladığını gösteriyor. Buna göre, Federal Polis Dairesi, bu yıl başından bu yana sınır noktalarını uyararak, gri pasaportla giren Türk vatandaşlarına kontrolları sıkılaştırırken, Türk tarafı ile de temasa geçmiş durumda. Yaşananları “skandal” olarak tanımlayan Bavyera’da Eyalet Parlamentosu Yeşiller Milletvekili olan Cemal Bozoğlu, Türk pasaportunun zan altına girdiğini savunarak, Almanya’ya girişlerde sorun yaşanacağını ifade ediyor.

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