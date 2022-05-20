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20 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

“İnsanî iş” gençlerin de hakkı

20 Mayıs 2022, Cuma 00:05
Prof. Dr. Aziz Çelik, Son dönemde özellikle siyasetçilerin gençler için kullandığı “işsizlik yok, iş beğenmiyorlar” açıklamalarını da değerlendirirken, “İş beğenmemek bir haktır. İnsanlar, eğitimlerine, vasıflarına uygun, nitelikli ve insan onuruna yaraşır bir işte çalışmak isterler. Bu ise, ‘insanî iş’ olarak tanımlanır” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, “Devlet sadece çalışma özgürlüğünü değil, nitelikli ve güvenceli çalışma hakkını da sağlamak zorunda. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘insani iş’ olarak tanımladığı iş, insanların yeteneklerine, kabiliyetlerine, formasyonlarına göre çalışacakları güvenceli, sigortalı, iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun ve yeterli gelir elde edecek bir iştir.  ‘İş beğenmiyorlar’ demek, çözüm üretmek yerine gençleri suçlayan ucuz yöntem” dedi. Prof. Dr. Aziz Çelik son araştırmalara dayanarak Türkiye’deki genç işsizliği yorumladı.

İŞ BEĞENMEMEK DE BİR HAKTIR

Son dönemde özellikle siyasetçilerin gençler için kullandığı “işsizlik yok, iş beğenmiyorlar” açıklamalarını da değerlendiren Prof. Çelik, iş beğenmemenin bir hak olduğunu ifade etti: “İş beğenmeme meselesi oldukça tuhaf. İş beğenmemek bir haktır. İnsanlar, eğitimlerine, vasıflarına uygun, nitelikli ve insan onuruna yaraşır bir işte çalışmak isterler. Bu zaten Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kabul ettiği bir standart. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘insani iş’ olarak tanımladığı iş, insanların yeteneklerine, kabiliyetlerine, formasyonlarına göre çalışacakları güvenceli, sigortalı, iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun ve yeterli gelir elde edecek bir iştir. Gençlerin her işi kabul etmesi bekleniyor çünkü tecrübesiz ve nasıl olsa yeni mezun. Her işi her şartta yapabilmesi isteniyor. İnsanların iş seçmesi kadar tabii bir şey olamaz. Önemli olan gençlere nitelikli, insani özelliklere sahip, insanca çalışabilecekleri iş sağlanmasıdır. Bu olmadığı zaman elbette ki iş seçecekler, iş kabul etmeyecekler. Sigortasız, boğaz tokluğuna, asgari ücretin altında ya da uzun çalışma saatlerine dayalı bir işi niye kabul etsin insanlar? Bu işsizliği örtmek ya da çözüm getirmek yerine gençleri suçlayan ucuz bir yöntem.” 

Haber Merkezi

Etiketler: insani iş, genç, hak
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