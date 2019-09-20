İnsanlık dışı durum engellensin

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, uluslar arası toplumun Cammu Keşmir’deki işgal ve insanlık dışı durumu engellemesi için Hindistan hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiğini söyledi.

Cammu Keşmir’deki son durum hakkında da bilgi veren Han, gece baskınlarının sürdüğünü, kadın ve yaşlıların tehdit edildiğini, gençlerin zorla alıkonduğunu ve işkence gördüğünü söyledi. Han “Uluslar arası toplum artık bu insanlık dışı durumun durdurulması için Hindistan’a baskı kurmalı.” dedi. Serdar Mesud Han, Hindistan’ın bölgeyi sadece işgal etmekle kalmayıp, insanları da terörize ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi, “Burada yasa dışı yerleşim merkezleri kuracaklar. Tıpkı Batı Şeria ve Gazze’de olduğu gibi. Hindistan adeta İsrail’in politikalarını bir kopyasını burada gerçekleştiriyor.”

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.